بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

سألاحقك.. توماس مولر يوجه رسالة مثيرة إلى ميسي

22 أغسطس 2025
سألاحقك.. توماس مولر يوجه رسالة مثيرة إلى ميسي

وطنا اليوم:وجه النجم الألماني توماس مولر رسالة مثيرة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.
وأعلن مولر صاحب الـ 35 عاماً انتقاله مؤخراً إلى فانكوفر الكندي بعد رحلة طويلة مع بايرن ميونخ الألماني.
ويلعب مولر مع فريقه الجديد بمنافسات الدوري الأمريكي الذي ينشط به ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.
وقال مولر في رسالة مصورة أثارت ردود فعل واسعة:” سألاحقك مجدداً يا ميسي”.
وجاءت رسالة مولر إشارة إلى تفوقه من قبل على ليونيل ميسي حين كان الأخير لاعباً في صفوف برشلونة الإسباني.
وتأهل بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012 – 2013 على حساب برشلونة بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 4-0 وسجل وقتها مولر هدفين وصنع هدفاً تحت أنظار ميسي ثم تفوق الفريق البافاري إياباً في معقل برشلونة بنتيجة 3-0 وسجل مولر هدفاً.
وكان الفوز الأكبر من نصيب بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 – 2020 بنتيجة 8-2 بمشاركة ميسي، وسجل مولر هدفين وصنع هدفاً.
وتفوق مولر مجدداً بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي حيث واجهه بقميص بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023 وفاز الفريق الألماني ذهاباً وإياباً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025