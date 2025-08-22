سألاحقك.. توماس مولر يوجه رسالة مثيرة إلى ميسي

وطنا اليوم:وجه النجم الألماني توماس مولر رسالة مثيرة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلن مولر صاحب الـ 35 عاماً انتقاله مؤخراً إلى فانكوفر الكندي بعد رحلة طويلة مع بايرن ميونخ الألماني.

ويلعب مولر مع فريقه الجديد بمنافسات الدوري الأمريكي الذي ينشط به ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

وقال مولر في رسالة مصورة أثارت ردود فعل واسعة:” سألاحقك مجدداً يا ميسي”.

وجاءت رسالة مولر إشارة إلى تفوقه من قبل على ليونيل ميسي حين كان الأخير لاعباً في صفوف برشلونة الإسباني.

وتأهل بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012 – 2013 على حساب برشلونة بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 4-0 وسجل وقتها مولر هدفين وصنع هدفاً تحت أنظار ميسي ثم تفوق الفريق البافاري إياباً في معقل برشلونة بنتيجة 3-0 وسجل مولر هدفاً.

وكان الفوز الأكبر من نصيب بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 – 2020 بنتيجة 8-2 بمشاركة ميسي، وسجل مولر هدفين وصنع هدفاً.

وتفوق مولر مجدداً بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي حيث واجهه بقميص بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023 وفاز الفريق الألماني ذهاباً وإياباً.