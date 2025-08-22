بنك القاهرة عمان
10 مدن عربية من بين 15.. الأشد حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية

22 أغسطس 2025
وطنا اليوم:صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، 10 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة المدن الأشد حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكان من بين هذه المدن والمناطق الأشد حرارة أمس الخميس 4 مدن جزائرية و3 مدن ومناطق سعودية ومدينة ومنطقة من تونس، ومنطقة من الكويت.
ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “إلدورادو ويذر” Eldorado wheather قائمة تضم 15 مدينة ومنطقة عبر العالم، باعتبارها الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة في العالم.
وتصدر مطار الكويت الدولي المناطق العربية والعملية بدرجة حرارة أمس الخميس ووصلت إلى 48.1 درجة مئوية.
وجاءت مدينة أدرار الجزائرية في المركز الثاني عربيا، وسجلت 45.7 درجة مئوية.
وأدرار من بين 4 مناطق جزائرية سجلت درجات حرارة عالية أمس الخميس، إلى جانب كل من حاسي مسعود (المركز العاشر) وعين صالح التي حلت في المركز العاشر مكرر (وسجلتا 45.1 درجة مئوية) وتقرت (وسجلت 44.9 درجة مئوية).
وجاء مطار وادي الدواسر المحلي بالمملكة العربية السعودية في المرتبة 12 عالميا بـ 45 درجة مئوية.
كما جاءت في القائمة مدينة القيصومة السعودية وحلت في المركز التاسع عالميا وسجلت 45.2 درجة مئوية، وسبقتها مدينة مدنين التونسية، حيث سجلت 45.3 درجة مئوية.
واحتلت المدينة المنورة في السعودية المركز 14 وسلجت 44.8 درجة مئوية، فيما حل مطار قابس التونسي في المركز 15 وسجل 44.5 درجة مئوية.


