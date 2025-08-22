إسرائيل تمنع رئيس بلدية برشلونة من دخول البلاد

وطنا اليوم:أعلنت هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أن السلطات قررت منع دخول رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، إلى البلاد، وذلك قبل ساعات من موعد وصوله المتوقع في وقت متأخر من الليلة المقبلة.

ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار جاء استنادًا إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا الرفض جاء عقب تصريحات عديدة أدلى بها رئيس البلدية مؤخرًا ضد إسرائيل، وبعد أن اتخذ مجلس المدينة في مايو الماضي قرارًا بقطع العلاقات مع إسرائيل.

ولفتت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أن رئيس بلدية برشلونة كان يعتزم زيارة السلطة الفلسطينية، خلال جولته.

وكان مجلس مدينة برشلونة الإسبانية أعلن رسميا قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل وإنهاء اتفاق التوأمة مع مدينة تل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما وافق المجلس على وقف اتفاقية الصداقة بين بلدية برشلونة وبلدية مدينة تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفق البيان الرسمي الصادر عن المجلس.

وتأتي هذه القرارات على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي وصفها كبار المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز بأنها إبادة جماعية