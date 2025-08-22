المنتخب الوطني المدرسي يتوج بذهبية الريشة الطائرة في البطولة العربية

وطنا اليوم:توج المنتخب الوطني المدرسي للطالبات بلقب مسابقة الريشة الطائرة ضمن منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية، التي تستضيفها العاصمة عمان حتى 28 آب الجاري.

وحصل المنتخب الوطني على الميدالية الذهبية بعد أن تصدر الترتيب النهائي في منافسات الفرق التي أُقيمت الخميس في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.

وحل المنتخب المصري في المركز الثاني، بينما جاء لبنان في المركز الثالث والسعودية في المركز الرابع.

وفي فئة الطلاب، توج المنتخب السعودي باللقب بعد تصدره المجموع الكلي، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني، وحصل المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية بعد حلوله في المركز الثالث.