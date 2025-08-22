بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

المنتخب الوطني المدرسي يتوج بذهبية الريشة الطائرة في البطولة العربية

22 أغسطس 2025
المنتخب الوطني المدرسي يتوج بذهبية الريشة الطائرة في البطولة العربية

وطنا اليوم:توج المنتخب الوطني المدرسي للطالبات بلقب مسابقة الريشة الطائرة ضمن منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية، التي تستضيفها العاصمة عمان حتى 28 آب الجاري.
وحصل المنتخب الوطني على الميدالية الذهبية بعد أن تصدر الترتيب النهائي في منافسات الفرق التي أُقيمت الخميس في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.
وحل المنتخب المصري في المركز الثاني، بينما جاء لبنان في المركز الثالث والسعودية في المركز الرابع.
وفي فئة الطلاب، توج المنتخب السعودي باللقب بعد تصدره المجموع الكلي، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني، وحصل المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية بعد حلوله في المركز الثالث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025