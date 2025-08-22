اختتام زيارة وفد “منظمة الصحة العالمية” إلى “مؤسسة الغذاء والدواء” لتعزيز نظام إدارة الجودة

وطنا اليوم:اختتمت، امس الخميس، زيارة فنية لوفد منظمة الصحة العالمية إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك ضمن إطار التعاون بين المؤسسة والمنظمة والدعم الفني المتواصل الذي تقدمه المنظمة للمؤسسة لتعزيز النظام التنظيمي والرقابي الوطني للأدوية والمطاعيم وتحقيق مستوى نضج متقدم بناءً على برنامج المنظمة الخاص بتقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية الوطنية ( WHO Benchmarking Programme)، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وفي ختام الزيارة، أعربت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات عن تقديرها للدعم والمشورة الفنية المقدمة من المنظمة، مثمنة دورها في تمكين المؤسسة من تعزيز النظام التنظيمي والرقابي الوطني للأدوية وتحقيق مستوى نضج متقدم بناءً على برنامج المنظمة.

وأكدت عبيدات أهمية نقل المعرفة التي تم اكتسابها خلال الزيارة والبرامج التدريبية المرافقة إلى كوادر المؤسسة، بهدف تعزيز وعيهم بأولويات العمل والخطوات المطلوبة خلال المرحلة القادمة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ضمن الإطار الزمني المحدد.

وجاءت الزيارة الفنية بهدف دعم المؤسسة في تعزيز نظام إدارة الجودة لديها من خلال مراجعة شاملة، وتحليل للفجوات، وبناء القدرات وفق مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية لنظام إدارة الجودة، ووضع خطة تحسين عملية، للتنفيذ بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وامتدت الزيارة على مدار خمسة أيام، من الأحد الموافق 17 آب وحتى 21 آب 2025 وتضمنت برنامجًا تدريبيًا ركز على مراجعة نظام إدارة الجودة والوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين في النظام التنظيمي للأدوية لغايات تحديثه وفق معايير المنظمة ضمن خطة عمل وفق إطار زمني محدد.

وستسهم جهود المؤسسة في الحصول على الاعتمادية، في تعزيز كفاءة البنية التحتية الفنية والرقابية، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الأمن الدوائي الوطني وزيادة الصادرات الدوائية إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.