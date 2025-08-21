الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة

وطنا اليوم:وزعت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، الكعك الطازج على مئات العائلات شمال قطاع غزة، في خطوة جديدة قام بها المخبز الأردني شمال القطاع.

وتقوم فرق الحملة الأردنية بمواصلة العمل الإغاثي العاجل من توزيع الطعام وأكياس الخبز والمياه الصالحة للشرب في مختلف مناطق قطاع غزة