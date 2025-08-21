أبو السمن يضع حجر الأساس لمبنى أشغال عين الباشا

وطنا اليوم:وضع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد لمكتب أشغال لواء عين الباشا في محافظة البلقاء.

ويهدف المشروع الذي تم تمويله من موازنة مجلس المحافظة “اللامركزية” إلى توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين والمراجعين.

وبحسب بيان الوزارة، تبلغ المساحة الإجمالية للمبنى المكون من طابق واحد 320 مترًا مربعًا، ويضم أربعة مكاتب للمهندسين ومكتب مدير وغرفه انتظار ومنطقة استقبال المراجعين، وخدمة الجمهور، بالإضافة للمرافق الصحية والخدمية التي راعت خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتضمن المشروع مخرج طوارئ وتأسيس مصعد في حال التوسع العمودي والأسوار الخارجية وأعمال الساحات والمواقف التي تتسع لـ14 سيارة