الأمن العام يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام، مع بدء العام الدراسي الجديد، السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان انسيابية الحركة على الطرق والمحافظة على سلامة الطلبة.
وأكدت المديرية، أهمية التخطيط المسبق للرحلة والانطلاق المبكر لتفادي الازدحامات المرورية في ساعات الذروة الصباحية، لافتة إلى أن محيط المدارس يشهد عادة كثافة مرورية إضافية تتطلب من السائقين القيادة بحذر والتقيد التام بالقوانين المرورية.
وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، والانتباه لعبور الطلبة في المناطق المخصصة لذلك، وترك مساحة آمنة لحافلات المدارس أثناء توقفها، بما يضمن بيئة آمنة للأطفال عند الصعود والنزول.
كما ناشدت أولياء الأمور تجنب الوقوف المزدوج أمام المدارس، لما يسببه من إعاقة لحركة السير، مؤكدة أن التعاون والالتزام يعززان السلامة المرورية ويضمنان عودة آمنة للطلبة إلى مقاعدهم الدراسية


