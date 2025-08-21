الحكومة اللبنانية: بدء عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

وطنا اليوم:في تطور مفصلي، بدأت السلطات اللبنانية، الخميس، بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تسلّم الأسلحة الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية، في خطوة تاريخية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها. وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بدء عملية التسليم، التي انطلقت من مخيم برج البراجنة ببيروت.

انتشار أمني وبدء التنفيذ

شهد محيط مخيم برج البراجنة انتشاراً لوحدات من الجيش اللبناني التي تمركزت عند مداخله، كأولى الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وتتضمن هذه المرحلة تسلّم دفعة أولى من الأسلحة من المخيم ووضعها في عهدة الجيش، كبادرة على بدء إنهاء ظاهرة السلاح خارج سلطة الدولة.

تأكيد فلسطيني رسمي

من رام الله، جاء التأكيد الرسمي على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الذي أعلن عن “البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني”.

ويعكس هذا التصريح التزاماً من جانب السلطة الفلسطينية بدعم استقرار لبنان وسيادته، وتسهيل مهمة الجيش اللبناني في تطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية.

صفحة جديدة في تاريخ لبنان

يعد هذا الاتفاق تتويجاً لمفاوضات مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية، ويهدف إلى طي صفحة الوجود المسلح في المخيمات الذي يعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969.

ولطالما شكل هذا الملف مطلباً أساسياً للقوى السياسية اللبنانية التي تطالب بإنهاء كافة المظاهر المسلحة خارج إطار الشرعية اللبنانية، وتنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لترسيخ الاستقرار الداخلي وبسط سلطة الدولة بشكل كامل