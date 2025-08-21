بنك القاهرة عمان
66‎% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمّان نهاية الأسبوع‎

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:تراوحت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في المملكة نهاية الأسبوع الحالي بين 6-66%، حيث حققت العاصمة عمان نسبة إشغال تقدر بـ66%، والبحر الميت 39%، والبترا 6%.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إنّ البيانات الحالية تُظهر أن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت نشطة مقارنة بالأسابيع الماضية، ويعود ذلك بداية إلى أنه في الوقت الحالي نهاية العطلة الصيفية لطلاب المدارس وأيضاً تحسن الأحوال الجوية، الأمر الذي أسهم في زيادة الإقبال هذا الأسبوع.
وأضاف أن البيانات تشير إلى انخفاض نسبة الإشغال في العاصمة عمّان مقارنة بالأسابيع الماضية عقب انتهاء فترة إقامة الحفلات، وبسبب قرب انتهاء عطلة الصيف، وعودة المغتربين إلى بلادهم، لافتا إلى أنه ما زالت مدينة البترا تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة، نتيجة ضعف الحركة السياحية وغياب الزوار الأجانب من الأميركان و الأوروبيين.
وبين هلالات، أن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم، بلغت في العاصمة عمّان 74%، والبحر الميت 51%، في حين بلغت في البترا 12%، وبفئة 4 نجوم بلغت في العاصمة عمّان 66%، والبحر الميت 27%، والبترا 4%، وبفئة 3 نجوم بلغت في عمان 59%، وفي البترا 1%.


