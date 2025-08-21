الأردن ومصر يربطان شبكتهما الرقمية بكيبل كورال بريدج البحري

وطنا اليوم:أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة “نايتل”، ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية، عن الانتهاء من ربط مصر والأردن عبر الكيبل البحري للاتصالات عالي السعة “كورال بريدج”، الذي تم إنزاله من مدينة طابا المصرية وصولاً إلى مدينة العقبة.

ويُعد “كورال بريدج” أول كيبل بحري مباشر بين الأردن ومصر منذ أكثر من ربع قرن، بطاقة استيعابية تتجاوز بيتابيت واحد، معتمدًا على 48 زوجًا من الألياف الضوئية بطول 15 كيلومترًا.

ويتيح الكيبل الجديد نقل البيانات الدولية بسرعة أعلى وتكلفة أقل، مستجيبًا للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ويمثل الكيبل إضافة محورية للبنية التحتية الرقمية في المنطقة، حيث يعزز من موقع مصر كمحور عالمي لحركة الإنترنت بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويدعم الأردن في ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي للبيانات والاتصال السيادي.

كما يسهم قِصر طول الكابل في تقليل زمن انتقال البيانات، ما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمؤسسات والمستخدمين.

الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبوخرما قال إن كيبل كورال بريدج هو أكثر من مجرد كيبل بحري، فهو أصل استراتيجي يخدم المنطقة بأكملها، ويصل إلى محطة إنزال الكوابل البحرية المحايدة التابعة لمدينة العقبة الرقمية، والتي تحتضن أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية