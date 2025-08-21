بنك القاهرة عمان
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس ، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورة وجمهورية اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو (63) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(160) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (385) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (785) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية


