بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

21 أغسطس 2025
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين الأردن واليابان في المجالات العسكرية والدفاعية.
وتناول اللقاء الوضع الإنساني المأساوي في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، ومجمل التطورات في سوريا ولبنان.
وأكد جلالته أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، مثمنا دور اليابان في تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.
من جانبه، ثمن وزير الدفاع الياباني دور الأردن وجهوده لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025