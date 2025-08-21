التربية تعلن عن وظائف لتخصصات مسار التعليم التقني المهني – رابط

وطنا اليوم:اعلنت وزارة التربية والتعليم الخميس، عن وظائف شاغرة لتخصصات مسار التعليم التقني المهني BTEC للعام الدراسي 2025/ 2026 .

ونوهت الوزارة الى ان التقديم سيكون عبر نظم الاستقطاب الخارجي في جهاز الخدمة المدنية وذلك بدءًا من صباح السبت 23 آب ولغاية نهاية يوم الثلاثاء 26 آب.

واشترطت الوزارة للتقدم للوظيفة أن يتم تقديم الطلب على التخصص ضمن المحافظة المثبتة على بطاقة الأحوال المدنية فقط (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية ويكون مطابقًا لمكان الوظيفة الشاغرة).

كما اشترطت ألا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وقالت انه استنادًا لأحكام المادة (99) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، لا يحق للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته أو عزله التقدم للتنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام.

كما قالت انه استنادًا لأحكام المادة (19) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) وتعديلاته يشترط فيمن يعين في أي وظيفة:

– أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

– أن يكون كامل الأهلية.

– أن يكون سالمًا من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.

– أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.

– ألا يكون شريكًأ في شركة تضامن أو مشاركًا في إدارة أي شركة أو مالكًا لمؤسسة فردية أو مكتسبًا بصفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.

– أن يكون مستوفيًا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وكفاياتها الوظيفية.

#الوثائق_الأساسية

????صورة عن الشهاد الجامعية التي تتضمن التخصص مصدقة حسب الأصول.

????صورة عن معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحملة الشهادات غير الأردنية، على أن ترفق الشهادة الأصلية التي تتضمن التخصص.

????صورة عن عضوية نقابة المهندسين للوظائف الهندسية مبين فيها الشعبة والقسم والفرع.

#ملاحظات

– يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، ولن يتم استلام أي طلب أو وثائق تقدم ورقيًا.

– لن يتم النظر في أي طلب بعد التاريخ المحدد لانتهاء فترة استقبال الطلبات.

– لن يتم النظر بأي طلب غير مستوفٍ لشروط الإعلان أو متطلبات الوظيفة أو به أي نقص بالوثائق المطلوبة.

– يتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن صحة المعلومات المدخلة، حيث سيتم استبعاد أي طلب مخالف للشروط خلال أي مرحلة من مراحل التدقيق اللاحقة.

– سيتم دعوة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان التنافسي.

– سيتم دعوة المتقدمين الذي اجتازوا الامتحان التنافسي للمقابلة الشخصية حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

– يمكن الاطلاع على الكفايات الوظيفية للوظائف المعلن عنها من خلال ????????

https://eservices.spac.gov.jo/competency/index.php…

ولفت الوزارة الى انه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بلطب الوظيفة يفيد باستلام طلبه؛ ولا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها بذات الإعلان