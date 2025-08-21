الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على 250 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى مساء يوم الأربعاء 3 أيلول المقبل بنسب تتراوح بينن 7-39 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الخميس، إن العروض والتخفيضات تشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة بكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.

ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وأشار إلى استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.

وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان، الزرقاء، اربد، مادبا، البلقاء وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وIOS وأيضا بإمكان المستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني للمؤسسة، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وأكد الجراح، أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.