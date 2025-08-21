بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على 250 سلعة

21 أغسطس 2025
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على 250 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى مساء يوم الأربعاء 3 أيلول المقبل بنسب تتراوح بينن 7-39 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الخميس، إن العروض والتخفيضات تشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة بكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وأشار إلى استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.
وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان، الزرقاء، اربد، مادبا، البلقاء وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وIOS وأيضا بإمكان المستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني للمؤسسة، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
وأكد الجراح، أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025