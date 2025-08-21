بنك القاهرة عمان
ما سبب ارتفاع أسعار الليمون في الأردن

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:عادت أسعار الليمون الأصفر لتسجل ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية، حيث اشتكى مواطنون من وصول سعر الكيلوغرام الواحد إلى 3.5 دنانير، وسط شح واضح في الكميات المعروضة.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير في وقت تتوفر فيه كميات قليلة من الليمون البلدي، الذي يبلغ متوسط سعره في السوق المركزي حوالي 1.2 دينار للكيلوغرام، وهو ما لا يلبي حجم الطلب في السوق.
وعزا تجار هذا الارتفاع إلى إيقاف استيراد الليمون الأصفر من الخارج، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وساهم في وصول الأسعار إلى مستوياتها الحالية.


