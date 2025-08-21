بنك القاهرة عمان
الوحدات يلتقي الفيصلي السبت في أقوى مباريات الجولة 5 من الدوري

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:تشهد الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم ، لقاء الكلاسيكو الذي يجمع فريقي الوحدات والفيصلي عند الساعة 8:45 من مساء السبت المقبل، على ستاد عمان الدولي.
ويتوقع أن تأتي هذه القمة الكروية الجماهيرية قوية ومثيرة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز بحثا عن لقب الدوري.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة الجمعة، بلقاء فريقي السرحان والسلط عند الساعة السابعة والنصف مساء، على ستاد الحسن بإربد.
وتقام يوم السبت المقبل 3 مباريات، حيث يلتقي شباب الأردن مع الحسين، عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ويلعب الرمثا مع البقعة بالتوقيت نفسه على ستاد الحسن بإربد، قبل أن يلتقي الوحدات مع الفيصلي على ستاد عمان.
وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل بلقاء الأهلي مع الجزيرة عند السابعة والنصف مساء على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب.
ولنهاية الجولة الرابعة، يتصدر فريق الرمثا الدوري برصيد 10 نقاط، يليه الفيصلي 9 نقاط، والحسين 8 نقاط، ثم الوحدات 7 نقاط


