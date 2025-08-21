بنك القاهرة عمان
الجيش يُسيّر قافلة مساعدات إغاثية للمستشفيين الميدانيين في غزة

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:سَيَّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين العاملين في قطاع غزة، تضم مواد طبية وغذائية وإنسانية دعماً للجهود الإغاثية المتواصلة في خدمة الأشقاء في القطاع.
واشتملت القافلة، التي تضم 19 شاحنة، على كميات من المستلزمات الطبية والدوائية، والمواد الغذائية، والمياه، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى كميات من الوقود، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي لضمان استمرارية عمل المستشفيين بكامل طاقتهما التشغيلية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين في القطاع.
ويواصل المستشفيان الميدانيان عملهما في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة من خلال طواقم طبية وفنية متخصصة في مختلف المجالات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وتأتي هذه الجهود تجسيداً للدور الإنساني الثابت الذي تنهض به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء وتعزيز صمود القطاع الصحي، انسجاماً مع رسالتها في الإغاثة وتقديم العون في مختلف الظروف والمواقع.


