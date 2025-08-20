الأرصاد تحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية وأجزاء من السهول.

وعن طقس غد الخميس قالت الارصاد بأن الطقس سيكون صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اما في ساعات الليل فسيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية و أجزاء من السهول.

وعن اجواء يوم الجمعة أكدت الأرصاد ارتقاع درجات الحرارة قليلا، مع بقاء الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أما ليلاً فسيكون الطقس معتدل بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب الأرصاد سيكون الطقس يوم السبت صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أما في ساعات الليل فسيكون الطقس معتدل بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة