بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

وطني تفتتح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الأردن

20 أغسطس 2025
وطني تفتتح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الأردن

“غاز أردني من الأراضي الأردنية الى الأيادي الأردنية”

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الأكرم، احتفلت الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي “وطني” المملوكة لشركة جوبترول وشركة غاز الاردن  اليوم بافتتاح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، وذلك في منطقة الموقر – بجانب الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من الجهات الإعلامية.
ويُمثل هذا الافتتاح انطلاقة عملية لأول مشروع من نوعه لمعالجة وبيع الغاز الطبيعي الأردني محليًا، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وتمكين قطاع النقل من تبني بدائل أكثر كفاءة واستدامة.
تميز حفل الافتتاح بجولة تعريفية داخل المحطة، حيث اطلع الحضور على مرافقها المختلفة وآلية عملها، وتعرّفوا على كيفية تحويل المركبات إلى نظام ثنائي التشغيل (ديزل وغاز طبيعي مضغوط) باستخدام معدات التحويل الخاصة التي تتيح استخدام الغاز الطبيعي المضغوط جنبًا إلى جنب مع الوقود التقليدي (الديزل). وقد تناولت الجولة شرحًا مفصلًا عن الفوائد البيئية والاقتصادية لهذا النظام، مثل تقليل الانبعاثات وخفض كلف التشغيل وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.
ويأتي هذا المشروع تحت مظلة الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي “وطني”، كأحد المشاريع الريادية التي تُجسد رؤية الشركة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي الأردني ضمن قطاع النقل، ودعم البنية التحتية للطاقة النظيفة في المملكة.
ويُعد افتتاح المحطة خطوة تنفيذية حيوية ضمن استراتيجية “وطني” الهادفة إلى إنشاء شبكة متكاملة من محطات الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء المملكة، بما يُعزز من خيارات الطاقة المتاحة أمام الأفراد والشركات، ويُحقق أهداف التنمية المستدامة وخطط التحديث الاقتصادي.
وتواصل “وطني” التزامها الكامل بتوفير حلول طاقة عملية وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتُقلل الاعتماد على المصادر الخارجية، عبر مشاريع قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وكافة الجهات المختصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025