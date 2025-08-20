رئيس جامعة البترا يقدم رؤية لتطوير التعليم الإعلامي في لقاء وطني حول الثورة الرقمية

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في اللقاء الوطني الموسع لمناقشة مستقبل التعليم الإعلامي في ظل الثورة الرقمية، والذي عُقد برعاية سمو الأميرة ريم علي، ومعالي وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، واستضافته جامعة الشرق الأوسط. وقد عرض عبد الرحيم خلال اللقاء رؤية متكاملة لتطوير المناهج الإعلامية، وتأهيل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لمواكبة التحولات الرقمية.

وطرح عبد الرحيم مجموعة من المحاور الرئيسة، أبرزها ضرورة إعطاء الأولوية للمهارات اللغوية في البرامج الدراسية، لضمان تمكّن الخريجين من إيصال رسائلهم بفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية. كما دعا إلى استبدال المقررات التقليدية بمناهج حديثة توظّف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات جمع وتحليل ونشر المحتوى الإعلامي.

وأكد رئيس جامعة البترا أهمية إيجاد توازن بين إتقان المهارات الإعلامية الجوهرية واستخدام الأدوات التكنولوجية، مشيراً إلى أن إدخال التطبيقات الرقمية يجب أن يتم في المراحل الدراسية المتقدمة بعد ترسيخ الأساسيات. كما شدّد على ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام على أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكينهم من نقل هذه المعارف إلى الطلبة بكفاءة.

وشهد اللقاء مشاركة نقيب الصحفيين، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الإعلام.