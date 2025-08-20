بنك القاهرة عمان
بدء تأهيل الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد بقيمة 400 ألف دينار

20 أغسطس 2025
وطنا اليوم:باشرت الجهات المعنية في محافظة إربد اليوم تنفيذ أعمال تهيئة وتأهيل الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد وربطه بطريق الحزام الدائري بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف دينار بتمويل من وزارة المالية.
وتأتي هذه الأعمال استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بضرورة إنجاز الشوارع المحيطة بالمستشفى تمهيدا لافتتاحه قبل نهاية العام الحالي بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين وتسهيل الوصول إليه من مختلف مناطق المحافظة.
وكان رئيس الوزراء قد تفقد في أيار الماضي سير العمل في المستشفى الذي شارفت أعمال البناء والتشطيب فيه على الانتهاء حيث شدد على أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وتهيئة الطرق المؤدية إليه قبل بدء تشغيله الرسمي.
وقال مدير هندسة البلديات في إربد المهندس أسامة كنعان في حديثه “للدستور” إن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 35 يوما وتشمل أعمال كشط وتعبيد وتوسعة وتحسينات وتنفيذ خلطات إسفلتية ساخنة من ضمنها الشارع المعروف بقصر العوادين باتجاه طريق وادي الغفر إضافة إلى ربط المستشفى مع طريق الحزام الدائري وتحسينات ضمن الدوار المؤدي إلى دفاع مدني غرب إربد.
وأكد كنعان أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء ويهدف إلى تسهيل حركة المرور للمراجعين والزوار وضمان سهولة الوصول إلى المستشفى دون أي عوائق انسجاما مع أهمية المشروع كصرح طبي سيشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في شمال المملكة


