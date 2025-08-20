تخريج دورتي الموارد البشرية واللوجستيات في الجامعة الألمانية بالتعاون مع تجارة عمّان

وطنا اليوم:أكد رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلولي أن التعاون مع غرفة تجارة عمّان يشكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقة بين القطاعين الأكاديمي والخاص، في سبيل تطوير المهارات المطلوبة لمواكبة التحديات الاقتصادية المعاصرة.

وأشار الحلولي خلال حفل تخريج المشاركين في دورتي “إدارة الموارد البشرية” و”الإدارة اللوجستية وسلاسل الإمداد”، إلى أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة تدريبية حديثة تتواءم مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا إيمان الجامعة بأهمية هذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الفعّال في مجالات حيوية مثل إدارة الموارد البشرية، واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ولفت الدكتور الحلحولي إلى أن الجامعة الألمانية الأردنية تعتمد منهج التعليم التقني التطبيقي الذي يمزج بين الجانبين النظري والتطبيقي العلمي لسد احتياجات الأسواق، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع التجاري تمثل أولوية للجامعة الألمانية الأردنية، وأن الجامعة تفخر بالتعاون والشراكة مع الغرفة، مشيدا بدور الغرفة في تطوير قطاع الأعمال في الأردن.

من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة مستمرة في جهودها لتأهيل وتطوير الكفاءات العاملة في القطاعين التجاري والخدمي، استجابةً للاحتياجات المتجددة في السوق المحلي.

وأكد الحاج توفيق أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجالات بالغة الأهمية، مشددًا على أن الهدف الأساس من تنظيم مثل هذه الدورات يتمثل في رفع كفاءة العمليات وتحديث أداء العاملين بما يتماشى مع أحدث الممارسات في مجالات الإدارة الحديثة وسلاسل التوريد.

وأشاد بمكانة الجامعة العلمية وما يتمتع به خريجوها من قدرات وخبرات متنوعة تسهم في تطوير الأعمال وريادتها، مؤكدا أن تدريب وتأهيل القطاع التجاري يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لغرفة تجارة عمان، عبر برامج مدروسة تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاعين التجاري والخدمي بناءً على احتياجات السوق، وهو ما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذه القطاعات.

ويأتي تنظيم هذه الدورات التدريبية ضمن إطار التعاون المشترك بين الجامعة الألمانية الأردنية وغرفة تجارة عمّان، والذي يستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواءمة التدريب مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز التشاركية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المملكة.

يُذكر أن الجانبين قد وقّعا اتفاقية تعاون في مجالات أكاديمية وعلمية وبحثية وتدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في الأردن.

وقد حضر حفل التخريج عدد من ممثلي الجامعة وغرفة تجارة عمّان، إلى جانب المدربين والمشاركين الذين أكملوا البرامج التدريبية بنجاح، حيث تمّ خلال الحفل التأكيد على أهمية الجهود المبذولة لتقديم تدريب نوعي يلبي احتياجات السوق ويتماشى مع أحدث التطورات المهنية.