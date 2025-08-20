بنك القاهرة عمان
تحليل | سهم الفوسفات الأكثر تداولاً ببورصة عمّان منذ مطلع 2025

20 أغسطس 2025
وطنا اليوم:كشف مسح أجرته منصة المنقبون، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولاً منذ مطلع العام الجاري وحتى إغلاق جلسة 18 أغسطس 2025.
وجاء في المسح المستند على بيانات الشركة المدرجة ببورصة عمان، أن حجم تداول سهم الفوسفات الأردنية بلغ نحو 238.7 مليون دينار.
وجاءت في المرتبة الثانية شركة الكهرباء الأردنية بقيمة تداول 149.2 مليون دينار، تلتها شركة البنك العربي عند 138.9 مليون دينار.
بلغت قيمة التداولات في بورثة عمان منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية جلسة 18 أغسطس نحو 1.149 مليار دينار أردني.
فيما سجلت الاتصالات الأردنية تداولات بقيمة 124.9 مليون دينار، ثم البنك الإسلامي الأردني عند 86.3 مليون دينار.
