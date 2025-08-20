بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية: الأردن مستمر في جهوده لوقف العدوان على قطاع غزة

20 أغسطس 2025
وزير الخارجية: الأردن مستمر في جهوده لوقف العدوان على قطاع غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، أن الأردن مستمر في الجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، ووقف المجازر والكارثة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة وحصارها اللاإنساني على القطاع.
وقال الصفدي خلال تصريحات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أن الأردن يدعم الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاقية تبادل تفضي إلى وقف دائم وفوري.
وشدد على ضرورة تجاوب إسرائيل مع هذه الجهود، للحصول على هدنة تتيح لملمة الجراح وتسمح بدخول المواد الغذائية التي ستنقذ الأطفال.
كما أكد أن موقف الأردن الثابت هو أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال الصفدي: مشروع “إسرائيل الكبرى” تأزيم أكبر في المنطقة واعتداء على القانون الدولي وسيادة الدول
وأشار إلى أن هناك طرحا عربيا واضحا مطروحا على الطاولة منذ 2002، يتمثل في السعي إلى سلام دائم قائم على إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة. لكن في مقابل هذا الطرح، هناك مشروع تدميري يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدف إلى إبقاء المنطقة رهينة للصراع والأزمات.
وأضاف أن تبديات المشروع الإسرائيلي ترى في استمرار العدوان على غزة، وتجويع الفلسطينيين، ومحاولة تهجيرهم، وهذا ما يرفضه الأردن بالمطلق. كما يرى أن هذا المشروع يتبدى في الضفة الغربية، حيث يستمر الاستيطان، واستمرار مصادرة الأراضي، ومحاصرة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.
ولفت إلى أن المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية المتطرفة يظهر في لبنان، حيث تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.


