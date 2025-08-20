الفيصلي يعين العدوان مديرا إداريا لفريق الكرة

وطنا اليوم:قررت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي، تعيين ثامر العدوان مديرا إداريا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لرائد التكروري.

وقال الفيصلي، إن تعيين العدوان جاء للخبرة الكبيرة التي يمتلكها في هذا المجال، حيث سبق له وأن شغل هذا المنصب مع الفريق في سنوات سابقة.

ووجهت اللجنة المؤقتة للفيصلي الشكر لرائد التكروري، على جهوده وعلى كل ما بذله في الفترة الماضية