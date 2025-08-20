بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الفيصلي يعين العدوان مديرا إداريا لفريق الكرة

20 أغسطس 2025
الفيصلي يعين العدوان مديرا إداريا لفريق الكرة

وطنا اليوم:قررت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي، تعيين ثامر العدوان مديرا إداريا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لرائد التكروري.
وقال الفيصلي، إن تعيين العدوان جاء للخبرة الكبيرة التي يمتلكها في هذا المجال، حيث سبق له وأن شغل هذا المنصب مع الفريق في سنوات سابقة.
ووجهت اللجنة المؤقتة للفيصلي الشكر لرائد التكروري، على جهوده وعلى كل ما بذله في الفترة الماضية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025