بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

مهنة المحاماة إلى اين؟

11 ثانية ago
مهنة المحاماة إلى اين؟

وطنا اليوم/ كتب جمال محمد درس
مهنة المحاماة تمر بمرحلة حرجة، لم تعد كما كانت في سابق عهدها، حين كانت تُمارس بشرف وتُحترم كرسالة سامية لا كمهنة تجارية. اليوم، تتراكم السلبيات وتتشابك التحديات، حتى بات كثير من المحامين يشعرون أن المهنة تتآكل من الداخل، وأن النقابة التي وُجدت لحمايتهم أصبحت عبئًا عليهم لا سندًا لهم.

المجالس النقابية المتعاقبة لم تكن على قدر المسؤولية، بل ساهمت في تعميق الأزمة. غابت عنها الرؤية، وتاهت في صراعات داخلية، وانشغلت بالمظاهر التنظيمية على حساب جوهر المهنة. لم تعد تدافع عن المحامي في ساحات العدالة، ولم تقف موقفًا حازمًا أمام التشريعات المجحفة التي حوّلت المحاماة إلى نشاط تجاري يخضع للضرائب والفواتير الإلكترونية، وكأن المحامي يبيع سلعة لا يدافع عن حق.
المجلس الحالي لا يُنظر إليه كفرصة جديدة، بل كاختبار أخير. إما أن يُعيد للمهنة هيبتها، أو يُسهم في دفن ما تبقى من كرامتها. المحامون ينتظرون من يمثلهم بحق، من يسمع صوتهم، من يواجه السلطة حين تُعتدى على حقوقهم، لا من يهادن ويبرر ويصمت. الإصلاح لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية. فإما أن تنهض النقابة بدورها الحقيقي، أو تترك الساحة لمن يؤمن أن المحاماة ليست وظيفة، بل شرف ومسؤولية.

المهنة لا تموت، لكنها تذبل حين يُدار شأنها بمنطق المصالح الضيقة. والمجلس الحالي إما أن يكون بداية جديدة، أو نهاية حزينة لرسالة كانت يومًا صوت العدالة في وجه الظلم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

الكذب افه قاتله إذا أصبحت سلوكا لدى أي إنسان في العالم ليصبح كذابا مرواغا خداعا فلا ينتظر منه الخير

09:28

تحذير من الإفراط في الإحالة إلى التقاعد المبكر

09:28

جلسة نقاشية في الجامعة الهاشمية تؤكد على أهمية انخراط الشباب الجامعي في العمل الحزبي: بين الواقع والمأمول

09:25

بنك الإسكان يمكّن 25 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة في ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال BDC والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة

09:23

أستراليا لنتنياهو: القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم أو تجويعهم

09:11

مبعوث ترامب: الصراع في غزة يجب أن ينتهي فورًا

02:41

الهندي يشارك بافتتاح المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور والتشطيبات وصناعة الأخشاب في عمّان

02:13

سماوي يعلن عن انطلاق فعاليات مهرجان الفحيص للعام الحالي 2025

20:50

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

20:39

جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا

20:28

العثور على جثة رضيع ملقاة بين الأشجار في ماعين

20:25

لم يحتمل الألم.. وفاة الطفل الغزاوي عبدالله أبوزرقة من شدة الجوع

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله