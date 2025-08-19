بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

موجة الحر في إسبانيا تسجل 1149 وفاة خلال 16 يومًا

59 ثانية ago
موجة الحر في إسبانيا تسجل 1149 وفاة خلال 16 يومًا

وطنا اليوم:كشفت وزارة البيئة الإسبانية أن موجات الحر التي اجتاحت البلاد في الفترة بين 16 مايو و13 يوليو 2025، تسببت بوفاة 1100 شخصا لأسباب مرتبطة بدرجات الحرارة العالية.
غالبية الضحايا كانوا من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ونسبة النساء أكثر من نصف عدد المتوفين.
وتعد مناطق شمال إسبانيا مثل غاليسيا، لا ريوخا، أستورياس، وكانتابريا من بين الأكثر تضررا، وهي مناطق تقليديا تتميز بصيف اعتدال، إلا أنها شهدت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.
وتجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.
الى ذلك اجتاحت الحرائق المشتعلة في النصف الغربي من إسبانيا مساحات شاسعة، لتلتهم خلال 24 ساعة فقط أكثر من 30 ألف هكتار إضافي، وفق بيانات الأقمار الاصطناعية لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي. وبهذا يرتفع إجمالي المساحات المحترقة منذ مطلع العام إلى نحو 373 ألف هكتار، في حصيلة قياسية غير مسبوقة تجعل من العام الحالي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث على صعيد الحرائق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:01

نتنياهو يهاجم ماكرون: الاعتراف بفلسطين زاد من معاداة السامية

19:51

شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

19:48

وزير الصناعة والتجارة يلتقي المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية

19:22

المناصير : بلدية الكرك مفلسة ومديونة بـ32 مليون دينار

19:17

مشاجرة في ماركا الشمالية تتسبب بإحراق مركبة والأمن يتدخل

19:12

وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة عمل إلى روسيا

19:09

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ولي العهد وتفعيل خدمة العلم: خطوة جريئة في وقتها الحساس

19:08

الأمير الحسين يعمل بصمت وثقة

19:07

التعليم العالي: أكثر من 70 ألف طلب للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس

16:57

بعد رد حماس.. تل ابيب تطالب بـ كل الرهائن وتتعهد بالحسم

16:29

الخارجية تتابع وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث سير على طريق درعا

16:24

الصحفيين : تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله