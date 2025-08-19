موجة الحر في إسبانيا تسجل 1149 وفاة خلال 16 يومًا

وطنا اليوم:كشفت وزارة البيئة الإسبانية أن موجات الحر التي اجتاحت البلاد في الفترة بين 16 مايو و13 يوليو 2025، تسببت بوفاة 1100 شخصا لأسباب مرتبطة بدرجات الحرارة العالية.

غالبية الضحايا كانوا من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ونسبة النساء أكثر من نصف عدد المتوفين.

وتعد مناطق شمال إسبانيا مثل غاليسيا، لا ريوخا، أستورياس، وكانتابريا من بين الأكثر تضررا، وهي مناطق تقليديا تتميز بصيف اعتدال، إلا أنها شهدت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

وتجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.

الى ذلك اجتاحت الحرائق المشتعلة في النصف الغربي من إسبانيا مساحات شاسعة، لتلتهم خلال 24 ساعة فقط أكثر من 30 ألف هكتار إضافي، وفق بيانات الأقمار الاصطناعية لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي. وبهذا يرتفع إجمالي المساحات المحترقة منذ مطلع العام إلى نحو 373 ألف هكتار، في حصيلة قياسية غير مسبوقة تجعل من العام الحالي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث على صعيد الحرائق.