نتنياهو يهاجم ماكرون: الاعتراف بفلسطين زاد من معاداة السامية

وطنا اليوم:أرسل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة حادة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينتقد فيها قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها “تحرض على نار معاداة السامية”، وفقا لمزاعمه.
وحذر نتنياهو الثلاثاء أن موقف ماكرون قد يؤدي إلى “عواقب خطيرة” على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكتب نتنياهو في رسالته: “دعوتكم لإقامة دولة فلسطينية تزيد من إشعال النار المعادية للسامية، وفقا لنزاعنه.
وأضاف قائلا: “هذه ليست دبلوماسية، بل سياسة استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من تمسك حماس برفض تحرير المحتجزين، وتمنح الجرأة لأولئك الذين يهددون اليهود في فرنسا، وتشجع كراهية اليهود التي تتجول الآن في شوارعكم”.


