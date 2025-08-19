بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

8 ثواني ago
شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية الدكتور محمد شحادة، إن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية للامتحانات الثانوية العامة المرحلة الأولى جيل ٢٠٠٨ للعام الدراسي ٢٠٢٥ انتهت وتمر الآن بمرحلة التدقيق والمطابقة.
ورجح في تصريح اليوم الثلاثاء موعد إعلان النتائج المتوقع في الثلث الأخير من شهر آب الجاري ٢٠٢٥.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:48

وزير الصناعة والتجارة يلتقي المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية

19:22

المناصير : بلدية الكرك مفلسة ومديونة بـ32 مليون دينار

19:17

مشاجرة في ماركا الشمالية تتسبب بإحراق مركبة والأمن يتدخل

19:12

وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة عمل إلى روسيا

19:09

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ولي العهد وتفعيل خدمة العلم: خطوة جريئة في وقتها الحساس

19:08

الأمير الحسين يعمل بصمت وثقة

19:07

التعليم العالي: أكثر من 70 ألف طلب للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس

16:57

بعد رد حماس.. تل ابيب تطالب بـ كل الرهائن وتتعهد بالحسم

16:29

الخارجية تتابع وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث سير على طريق درعا

16:24

الصحفيين : تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية

16:21

إلى كل من يزاود على الأردن… اقرأوا التاريخ قبل أن تتكلموا

16:12

رحيل الممثلة السورية صاحبة شخصية خيرو

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله