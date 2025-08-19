شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية الدكتور محمد شحادة، إن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية للامتحانات الثانوية العامة المرحلة الأولى جيل ٢٠٠٨ للعام الدراسي ٢٠٢٥ انتهت وتمر الآن بمرحلة التدقيق والمطابقة.

ورجح في تصريح اليوم الثلاثاء موعد إعلان النتائج المتوقع في الثلث الأخير من شهر آب الجاري ٢٠٢٥.