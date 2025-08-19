وزير الصناعة والتجارة يلتقي المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية

وطنا اليوم:التقى وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاه المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية بحضور رئيس مجلس ادارة المدن شركة المدن الصناعية لؤي سحويل والمدير العام عمر جويعد ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان للاستماع الى التحديات التي تواجه المسثمرين في المدينة.

واكد الوزير القضاه اهتمام الحكومة بتطوير المدن الصناعية في المملكة ومنها مدينة مادبا الصناعية بشكل خاص لتوفر مساحات الاستثمار فيها بشكل أكبر وبما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ورفع مساهمتها في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

واضاف ان التواصل الميداني نهج تحرص عليه الحكومة من خلال الالتقاء بالمستثمرين والمواطنين والقطاعات الاقتصادية والاستماع للمشكلات التي تواجههم ومطالبهم ومعالجتها قدر المستطاع.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل إن هذا اللقاء يجسّد حرص الجميع على التواصل مع القطاع الصناعي في الميدان ويعكس التزاما تجاه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مواقع المدن الصناعية وتكاملية الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي.

واضاف أن شركة المدن الصناعية الاردنية استقطبت (41) شركة صناعية لمدينة مأدبا الصناعية منها 30 استثمار أردني و7 استثمارات عربية اضافة الى استثمار واحد مشترك/ بحجم استثمار يصل الى 50 مليون دينار اردني وفرت 650 فرصة عمل فعلية، ويتوقع أن توفر أيضا 625 فرصة عمل خلال السنوات القادمة لتصل في مجموعها قرابة (1300) فرصة عمل في مختلف مراحل تشغيل المشاريع الصناعية المستقطبة.

من جانبه بين مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد إن مدينة مادبا الصناعية تعتبر إحدى أحدث المدن التي أقامتها الشركة، وأقيمت مرحلتها الأولى على مساحة 310 دونمات من أصل 500 دونم تتضمن أراضي صناعية مطورة مخدومة بالكامل، وبلغت فيها نسبة الإشغال 30% اضافة الى مباني صناعية جاهزة تم اقامتها ضمن مرحلتين بمساحات وصلت الى 27 الف متر مربع تم اشغالهما بالكامل نتيجة الطلب العالي على الإستثمار في المدينة.

وتركزت مطالب المستثمرين على ارتفاع الايجار في المدينة وارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين وضرورة حماية المنتجات المحلية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية والعمل على توفير الخدمات داخل المدينة واصدار شهادة المنشأ الكترونيا وتوفير وحدة دفاع مدني داخل المدينة.

واكد الوزير القضاه ردا على مطالب المستثمرين انها ستلقى العناية من الجهات المعنية مشددا ان الحكومة معنية بحماية المنتج المحلي بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة التي تربتط بها الاردن مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، فيما سيصار الى اجراء دراسة حول ايرادات المدن الصناعية والنفقات لبحث قيمة الايجارات للمستثمرين.

واكد القضاه انه سيتم تحويل شهادة المنشأ الى الكترونية مع نهاية شهر تشرين الاول القادم، موضحا ان حوافز دعم الصناعة ترتبط بالمصنع نفسه ولا علاقة لها بالمنطقة تستهدف رفع القدرة التصديرية، في حين ان برامج الدعم التي يقدمها جدكو تعطي نقاطا اضافية للمحافظات ونسب التشغيل وغيرها.

وكان محافظ مادبا حسن الجبور ونواب المحافظة بكر الحيصة وعبدالهادي البريزات ونجمة الهواوشة ومعتز الهروط اكدوا في مداخلاتهم اهمية تقديم الدعم للمستثمرين ودروه في توفير فرص العمل وتذليل التحديات التي تواجههم مؤكدين اهمية النهج الحكومي بالتواصل مباشرة في الميدان مع المعنيين.

يذكر أن شركة المدن الصناعية قاربت من الانتهاء من المرحلة الثالثة من المباني الصناعية في مدينة مادبا الصناعية بمساحات (11) الف متر مربع ويتوقع ان ترفع فرص العمل فيها لتصل بشكل اجمالي نحو 1300 فرصة عمل.