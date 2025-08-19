المناصير : بلدية الكرك مفلسة ومديونة بـ32 مليون دينار

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد المناصير أن بلدية الكرك “مفلسة تمامًا” وأن السياحة في المحافظة شبه معدومة رغم تنوعها، مشيرًا إلى وجود 200 عامل وطن يعمل فعليًا منهم 30 فقط فيما البقية موزعون على إدارات و”مهام أخرى”.

وأضاف المناصير، خلال استضافته في الجلسة الأسبوعية لملتقى الكرك للفعاليات الشعبية، أن الواقع البلدي يحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر، خاصة في ملف النظافة والخدمات، لافتًا إلى أن مديونية البلدية بلغت نحو 32 مليون دينار، ما يزيد من صعوبة التحديات.

وأشار إلى أن البلدية تعاني من ضعف في الكوادر العاملة ميدانيًا، إذ يضم كادرها 200 عامل وطن يعمل منهم فعليًا 30 فقط، فيما البقية موزعون على إدارات ومهام أخرى، مبينًا أن إزالة الأكشاك تم وفق تعليمات أمنية وليس بهدف الإضرار بأرزاق المواطنين.

وبين المناصير أن المبنى الحالي للبلدية يعاني من تشققات وقد جرى التواصل مع الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني لإعداد تقرير فني شامل، كما أعلن عن إزالة جميع الاعتداءات على الأرصفة مطلع العام المقبل، ودعم متنزه عين سارة ليكون وجهة سياحية بارزة.

وأشار المناصير إلى أن اللجنة بدأت بوضع أولويات عمل بالتعاون مع المجلس البلدي، وفي مقدمتها معالجة مشكلة النقل ، إضافة إلى إطلاق خطة سياحية بعنوان “قصة الكرك” لإبراز تاريخ المدينة الإسلامي والمسيحي، إلى جانب الاهتمام بقلعة الكرك والمعالم السياحية الأخرى.

وفي ختام اللقاء، جرى حوار موسع بين المناصير وأعضاء الملتقى بحضور المدير الفني للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفه، الذين قدموا مقترحات عملية لتطوير واقع البلدية، فيما قدم رئيس الملتقى الدكتور المحامي جهاد الحباشنة درع الملتقى تكريمًا للمناصير.