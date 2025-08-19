بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة عمل إلى روسيا

12 ثانية ago
وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة عمل إلى روسيا

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، غدًا، زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
ويبحث الصفدي خلال الزيارة ولقائه لافروف تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وخصوصًا جهود الوصول لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ولي العهد وتفعيل خدمة العلم: خطوة جريئة في وقتها الحساس

19:08

الأمير الحسين يعمل بصمت وثقة

19:07

التعليم العالي: أكثر من 70 ألف طلب للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس

16:57

بعد رد حماس.. تل ابيب تطالب بـ كل الرهائن وتتعهد بالحسم

16:29

الخارجية تتابع وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث سير على طريق درعا

16:24

الصحفيين : تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية

16:21

إلى كل من يزاود على الأردن… اقرأوا التاريخ قبل أن تتكلموا

16:12

رحيل الممثلة السورية صاحبة شخصية خيرو

16:02

بتعاون عراقي لبناني.. تفكيك أكبر مصنع كبتاغون بالشرق الأوسط

15:30

فيفا يكشف تفاصيل كأس العالم للأندية للسيدات

15:19

كارثة إنسانية تهدد الفاشر.. ونداء عاجل من أطباء السودان

14:51

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله