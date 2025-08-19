بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الأمير الحسين يعمل بصمت وثقة

19 ثانية ago
الأمير الحسين يعمل بصمت وثقة

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ سنوات والأطياف السياسية والحزبية والنيابية والمجتمعية الأردنية تطالب بإعادة خدمة العلم ، في ضوء تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الإقليم في المنطقة ومنها الأردن ، من الخطر الصهيوني بسبب التصريحات الهوجاء وغير المسؤولة التي صدرت وتصدر من القيادات الإسرائيلية وآخرها من رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ولم يكن هناك استجابة حكومية واضحة وصريحة بهذا الخصوص، لكن في ذلك الحين كان سمو الأمير الحسين يستشعر الخطر على الأمن والسيادة الأردنية من مختلف الجهات، كما أن سموه خلال لقاءاته المتواصلة والمستمرة مع القطاعات الشبابية في مختلف محافظات المملكة توصل لقناعة بضرورة إعادة تفعيل خدمة العلم لإدماج الشباب في ميدان الشرف والرجولة لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني لديهم، وصقل شخصياتهم الفكرية والجسدية ، فأوعز منذ عام وبصمت وبكل ثقة وقناعة إلى الحكومة الحالية بضرورة دراسة مطلب إعادة تفعيل خدمة العلم للشباب ، وإعداد التحضيرات اللازمة لذلك ، وحين جاء الوقت المناسب أعلنها سمو الأمير الشاب المحبوب من محافظة إربد من خلال اجتماعه كالعادة مع ثلة من الشباب الأردني ، حيث كانت الحكومة قد أنهت كافة التجهيزات المعلوماتية اللازمة عن مجموع اعداد الشباب الواجب تدريبهم في كل وجبة ، ومراكز التدريب التي سيتدربون بها ، ومدة التدريب وغيرها من التفاصيل التي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة بحضور مدير التوجيه الوطني في القوات المسلحة الأردنية ، الأمير الحسين لديه رؤية استشرافية وذكاء سياسي ، ويعرف كيف ومتى يتخذ قراره المناسب لأي موضوع وطني، وكان قرار تفعيل خدمة العلم مفاجا للجميع ، سواء الشعب الأردني ، أو الكيان الإسرائيلي ، وهو قرار صائب جاء في وقته وزمانه المناسب، متمنياً للشباب الأردني التوفيق في مهمتهم الوطنية ، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الموكلة إليهم ، وعلى قدر أهل العزم ، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:07

التعليم العالي: أكثر من 70 ألف طلب للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس

16:57

بعد رد حماس.. تل ابيب تطالب بـ كل الرهائن وتتعهد بالحسم

16:29

الخارجية تتابع وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث سير على طريق درعا

16:24

الصحفيين : تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية

16:21

إلى كل من يزاود على الأردن… اقرأوا التاريخ قبل أن تتكلموا

16:12

رحيل الممثلة السورية صاحبة شخصية خيرو

16:02

بتعاون عراقي لبناني.. تفكيك أكبر مصنع كبتاغون بالشرق الأوسط

15:30

فيفا يكشف تفاصيل كأس العالم للأندية للسيدات

15:19

كارثة إنسانية تهدد الفاشر.. ونداء عاجل من أطباء السودان

14:51

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

14:45

النار تلتهم غابات إسبانيا والبرتغال.. والمياه تغرق مدنا في باكستان والهند

14:36

الملك يستقبل سلام ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله