بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

35 ثانية ago
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وطائرات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، سنغافورا بالإضافة إلى اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو (85) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(158) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة إلى (371) إنزالاً، لتبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني نحو (778) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:45

النار تلتهم غابات إسبانيا والبرتغال.. والمياه تغرق مدنا في باكستان والهند

14:36

الملك يستقبل سلام ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

14:35

اللواما تكتب :خدمة العلم… رافعة للوطن وبوابة نحو المستقبل

14:27

السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون موافقة مسبقة

14:20

اليابان توافق على دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري بـ 280 ألف دينار أردني

14:13

خدمة العلم… ذكريات لا تنسى..!

14:12

المعايطة يتساءل: من يقف وراء تعيينات مجالس إدارات الشركات الحكومية؟

14:11

الأم… مصنع القيم وحاضنة الانتماء

14:07

الأحوال : إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر تطبيق سند حصرا ونقله عبر البريد الأردني

13:54

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني: الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

13:03

وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن

12:42

حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة المحاربة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله