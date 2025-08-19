الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وطائرات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، سنغافورا بالإضافة إلى اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو (85) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(158) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة إلى (371) إنزالاً، لتبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني نحو (778) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية