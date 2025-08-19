بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

اليابان توافق على دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري بـ 280 ألف دينار أردني

21 ثانية ago
اليابان توافق على دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري بـ 280 ألف دينار أردني

وطنا اليوم:قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة اليابانية، وافقت على استغلال مبلغ 280 ألف دينار من الحساب الأردني – الياباني المشترك، لتمويل مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري لصالح وزارة الزراعة.
ويهدف الاتفاق إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة الموارد المائية والحد من الفاقد، من خلال إعادة تأهيل قنوات ري الينابيع، والتي تُعد من البنى التحتية الحيوية لنقل وتوزيع مياه الري بين المزارعين في عدد من المناطق الزراعية.
وأنشئ الحساب الأردني–الياباني عام 1997 بإدارة وزارة المالية وتُستخدم الأرصدة المودعة فيه، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية، لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الزراعة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

خدمة العلم… ذكريات لا تنسى..!

14:12

المعايطة يتساءل: من يقف وراء تعيينات مجالس إدارات الشركات الحكومية؟

14:11

الأم… مصنع القيم وحاضنة الانتماء

14:07

الأحوال : إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر تطبيق سند حصرا ونقله عبر البريد الأردني

13:54

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني: الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

13:03

وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن

12:42

حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة المحاربة

12:30

رغم الظروف الصعبة.. الخيرية الهاشمية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة الأيتام

12:27

مستو : إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن قريبا

12:21

وزير العدل: بدء التوقيع الرقمي داخل المحاكم في أيلول

12:15

الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

12:13

إطلاق منصة جاهز لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله