اليابان توافق على دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري بـ 280 ألف دينار أردني

وطنا اليوم:قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة اليابانية، وافقت على استغلال مبلغ 280 ألف دينار من الحساب الأردني – الياباني المشترك، لتمويل مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري لصالح وزارة الزراعة.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة الموارد المائية والحد من الفاقد، من خلال إعادة تأهيل قنوات ري الينابيع، والتي تُعد من البنى التحتية الحيوية لنقل وتوزيع مياه الري بين المزارعين في عدد من المناطق الزراعية.

وأنشئ الحساب الأردني–الياباني عام 1997 بإدارة وزارة المالية وتُستخدم الأرصدة المودعة فيه، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية، لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الزراعة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.