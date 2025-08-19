المعايطة يتساءل: من يقف وراء تعيينات مجالس إدارات الشركات الحكومية؟

وطنا اليوم:أثار العميد المتقاعد ماهر المعايطة على منصته الفيسبوك.. تساؤلات حادة حول آلية تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة، داعياً دولة رئيس الوزراء إلى طلب الملف الكامل لهذه التعيينات والتدقيق في تفاصيله.

وقال المعايطة إن فتح هذا الملف سيكشف الكثير من المفاجآت، لافتاً إلى أن أسس اختيار هذه المجالس تطرح علامات استفهام كبرى حول التنفيعات والترضيات التي تقف خلفها، بعيداً عن المعايير المهنية والاعتبارات الوطنية.

وأضاف أن دولة الرئيس، في حال تدقيقه الجاد، “سيُصعق ويصاب بالدهشة” مما سيجده في هذا الملف، مؤكداً أن المرحلة تتطلب شفافية ومراجعة حقيقية تضمن أن تكون المناصب في هذه الشركات مبنية على الكفاءة والجدارة، لا على المجاملة والترضيات.