بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الأم… مصنع القيم وحاضنة الانتماء

23 ثانية ago
الأم… مصنع القيم وحاضنة الانتماء

بقلم الدكتوره هند جمال فالح الضمور رئيسة قسم الشؤون النسائية الكرك

في ظل ما تشهده الأمة العربية والإسلامية من أحداث متسارعة وعواصف سياسية وأمنية تهدد حاضرها ومستقبلها، يبقى الدور الأساس في تحصين الأجيال مرهونًا بالبيت، وبالأم على وجه الخصوص. فهي المدرسة الأولى، ومصنع القيم، وملاذ الأبناء في مواجهة التحديات.

إن منطلق الأم في رسالتها مزدوج: إسلامي ووطني، فهي تغرس في قلب ابنها حب الوطن، والولاء لقيادته، والاستعداد لبذل الغالي والنفيس دفاعًا عنه، إلى جانب غرس مبادئ الدين والأخلاق الحميدة التي تشكل درعًا واقيًا في مواجهة الانحراف والضياع.

الأم هي الرافعة الحقيقية لمعنويات أبنائها. من بين يديها تنبثق الثقة بالنفس، ومن كلماتها تولد القدرة على مواجهة الصعاب. وبيتها الصغير هو النموذج الأول لبيئة آمنة وداعمة، يجد فيها الأبناء الأمان العاطفي، والتشجيع الصادق، والحب غير المشروط.

إن مهمة الأم لا تقف عند حدود الرعاية الجسدية، بل تمتد إلى الرعاية النفسية والفكرية. فهي التي تُعلّم أبناءها التعبير عن مشاعرهم بحرية، وتغرس فيهم الثبات في المواقف، وتشجعهم على رسم أهدافهم والعمل بجدية من أجل تحقيقها. وهي التي تزرع فيهم الإيمان بأن الفشل ليس نهاية المطاف، بل محطة نحو النجاح.

لقد أثبتت التجارب أن الأوطان لا تُبنى بالحجارة وحدها، بل ببناء الإنسان. وهنا يظهر دور الأم كحاضنة للجيل الجديد، تمده بالقيم والإرادة، ليكون مواطنًا صالحًا مؤمنًا بربه، محبًا لوطنه، ثابتًا في مواجهة العواصف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:07

الأحوال : إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر تطبيق سند حصرا ونقله عبر البريد الأردني

13:54

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني: الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

13:03

وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن

12:42

حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة المحاربة

12:30

رغم الظروف الصعبة.. الخيرية الهاشمية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة الأيتام

12:27

مستو : إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن قريبا

12:21

وزير العدل: بدء التوقيع الرقمي داخل المحاكم في أيلول

12:15

الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

12:13

إطلاق منصة جاهز لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

12:03

الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

11:56

حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

11:53

إعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن تفجر غضبا ضد حكومة نتنياهو

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله