الأحوال : إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر تطبيق سند حصرا ونقله عبر البريد الأردني

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، إن العمل بالرقم الوطني بدأ في الأردن منذ 1992 ومستمر لهذا اليوم، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر ركيزة في تمييز المواطن الأردني، إضافة لتجويد قاعدة البيانات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازت.

وأضاف في تصريحات صحافية خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان “منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني” أن الدائرة تخدم الأردنيين في الخارج والداخل حيث يوجد 85 مكتب بالداخل وهنالك ربط مع 45 سفارة.

وتناول اللقاء إنجازات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمية وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، الهادف لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم واختصار وقتهم وجهدهم.

وفي حديثه عن جواز السفر الإلكتروني قال إنه يمثل الجيل الجديد من جوازات السفر الأردنية، ويتضمن شريحة إلكترونية ذكية تحتوي على البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، ويتم قراءتها إلكترونياً عبر أجهزة متخصصة في المطارات والمعابر الدولية.

وأضاف أن صفحة البيانات الشخصية مصنوعة من مادة البولي كربونات عالية المتانة المقاومة للتلف، والتي تتيح الطباعة الليزرية الدقيقة، وتحتوي على عناصر أمنية غير مرئية تعزز حماية الجواز من التزوير أو العبث.

وأوضح الطيب أن التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني متاح من خلال تطبيق سند أو بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات حصرا والتوصيل عبر البريد الأردني،

ولفت إلى أن خدمة التوصيل متوفرة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

واستعرض الطيب تاريخ دائرة الأحوال المدنية والجوازات منذ تأسيسيها عام 1921.

وأوضح أن المرحلة التجريبية لإصدار جواز السفر الأردني الإلكتروني تبدأ اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتؤكد التزام المملكة بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وقال إن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الداعية دائماً إلى تحديث المنظومة الحكومية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، وهي خطوة محورية ضمن تنفيذ رؤية التحديث الشامل التي انطلقت مع دخول المملكة مئويتها الثانية، وتنسجم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام.

ولفت إلى أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار أنظمة الإصدار والقراءة الإلكترونية، والتأكد من الجاهزية الفنية والإدارية، ومعالجة أي حالات أو ملاحظات قد تظهر عند التطبيق الفعلي، مشيراً إلى أن هذه الفترة تعتبر مرحلة ضمان جودة قبل التعميم الرسمي.

وقال الطيب إن إصدار الجواز الإلكتروني يسهم في تعزيز أمن وأمان جواز السفر الأردني، إذ تم تصميمه وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية العالمية، كما يتيح لحامليه استخدام البوابات الإلكترونية الذكية في المطارات والمعابر الدولية، بما في ذلك بوابات مطار الملكة علياء الدولي، الأمر الذي يسهل إجراءات السفر للمواطنين. كما يحظى الجواز باعتراف دولي واسع لتوافقه الكامل مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

وأوضح أن مدة صلاحية الجواز الإلكتروني خمس سنوات، وفق ما هو منصوص عليه في قانون جوازات السفر المعمول به.

وشدد على أن لا يوجد أي تعديل على رسوم إصدار الجواز الإلكتروني إذ تُستوفى نفس الرسوم المحددة في نظام رسوم جوازات السفر ويضاف فقط بدل خدمة توصيل بقيمة ثلاثة دنانير لصالح شركة البريد الأردني، مقابل توصيل الجواز إلى العنوان المحدد من قبل المواطن أثناء تقديم الطلب.

وحول آلية الحصول على جواز السفر الالكتروني ، بيّن الطيب أنه بإمكان المواطنين التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الالكتروني من خلال تطبيق سند أو بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، مع توفير خدمة التوصيل خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية للصور الشخصية المطلوبة لإصدار جواز السفر الإلكتروني، أوضح الطيب أن الصور يجب أن تتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بحيث تكون صورة ملونة وحديثة لا يزيد عمرها عن 6 أشهر وذات خلفية بيضاء نقية وخالية من الظلال أو العناصر الظاهرة. وبمقاس 35×45 ملم. وملتقطة بزاوية أمامية تُظهر الوجه كاملاً مع الكتفين. بتعبير وجه حيادي، دون ابتسامة مبالغ فيها أو عبوس عالية الجودة وخالية من المؤثرات أو التعديلات الرقمية.

“جواز السفر التقليدي المعمول به حالياً لا يزال معتمداً في إجراءات السفر” وفق الطيب الذي أشار إلى أنه لن يُلغى بشكل الجواز الحالي بشكل فوري، وسيبقى خياراً متاحاً للمواطنين خلال الفترة الانتقالية. موضحا أنه يمكن استخدام الجواز التقليدي إلى جانب جواز السفر الإلكتروني، وذلك إلى حين صدور تعليمات الرسمية من الدائرة التي تعتمد الجواز الإلكتروني كوثيقة السفر الرسمية الوحيدة للمواطنين الأردنيين.

وأوضح أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وقعت اتفاقية مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمة تسليم جوازات السفر الإلكترونية، وذلك في إطار دعم مشروع دعم جواز السفر الإلكتروني وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية.” إلى أن البريد الأردني سيتولى تسليم الجوازات للمواطنين ضمن مدة أقصاها “72” ساعة من تاريخ تقديم الطلب الى العنوان الذي يحدده المواطن أثناء تقديمه طلب جواز السفر مقابل خدمة توصيل بقيمة ثلاثة دنانير تستوفى لصالح شركة البريد الأردني وتسليم جواز السفر الإلكتروني الى العنوان الذي يحدده المواطن داخل المملكة.

وقال إن المواطنين بإمكانهم التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر تطبيق “سند” أو بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة، مع إمكانية متابعة حالة جواز السفر منذ إصداره وحتى استلامه وذلك ضمن نظام التتبع الرقمي للبريد الأردني ، مشيدًا بالضوابط القانونية والقواعد الأمنية التي يتبعها البريد لضمان سرية المعلومات وحماية الوثائق، مؤكّدًا أن استمرار هذه الشراكة تمثل نموذجًا مهمًا وخطوة أساسية نحو تحسين الخدمات الحكومية.

ووفق الطيب فإن إصدار جواز السفر الإلكتروني يمثل شهادة التزام من دائرة الأحوال المدنية والجوازات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واضاف أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا أمام مؤسسات الدولة، ومنها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بل أصبح ضرورة وطنية ومسارًا حتميًا تفرضه متطلبات العصر وتطلعات الحكومة نحو خدمات حكومية متطورة.

وقال إن مسيرة التحول الإلكتروني في الدائرة، بدءًا من إنشاء قاعدة بيانات موثوقة وآمنة للسجل المدني يُعتبر الرقم الوطني حجر الأساس فيها، مرورًا بالأرشفة الإلكترونية لوثائق الدائرة، وإصدار البطاقة الذكية المعتمدة على قاعدة بيانات بيومترية تشمل البصمات العشرية وبصمة العين، والتي أُنشئت وفق مواصفات عالمية لضمان حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية.

وأشار إلى أن الدائرة ماضية في مشروع التحول الإلكتروني ورقمنة الوثائق بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات أمام المواطنين، موضحا أن مشروع التحول الرقمي في الدائرة يقوم على مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها وجود رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة، تحديث البنية التحتية التقنية، تطوير التشريعات بما يواكب الخدمات الإلكترونية، تأهيل الكوادر البشرية، وضمان التكامل مع المنصات الحكومية الأخرى.

“دائرة الاحوال المدنية والجوازات تعمل حاليا إعادة هيكلة تنظيمية داخلها ، وتغييرًا في الأدوار والمهام وإنشاء وحدات تنظيمية جديدة وتبني هيكل تنظيمي أكثر مرونة استجابةً للتغيرات الرقمية وخاصة مع اصدار جواز السفر الالكتروني” وفق الطيب

وأكد على أهمية الثقافة المؤسسية في تسهيل نجاح التحول الرقمي من خلال تعزيز روح المبادرة والابتكار، وترسيخ قيم التعلم والتطوير المستمر، وتشجيع التعاون والانفتاح على التغيير.