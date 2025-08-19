كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون

وطنا اليوم:في كلية التعليم التقني بجامعة عمان الأهلية، يحصل الطالب على تجربة تعليمية متميزة تمزج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي المكثف، حيث يقضي الطالب ما يقارب 70% من وقته في مختبرات وتجارب عملية تحاكي بيئة العمل الحقيقية، مما يضمن جاهزية الخريج لدخول سوق العمل فور التخرج ويمنحه ميزة تنافسية قوية.

تسهم برامج الكلية بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال مواءمة التخصصات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التشغيل المباشر عبر الشراكات مع المؤسسات والشركات، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم المهني من خلال تقديم تخصصات عصرية معتمدة دوليًا ومحليًا. ويحصل خريجو البرامج الدولية على شهادات معترف بها عالميًا تفتح أمامهم أبواب العمل في الأسواق المحلية والخارجية، بينما يوفر البرنامج المحلي فرصًا واسعة في القطاع الصحي الأردني والإقليمي، نظرًا للطلب المتزايد على الكوادر المؤهلة في هذا المجال.

تقدم الكلية مجموعة من برامج الدبلوم المتوسط التي تنقسم إلى برامج معتمدة من Pearson (شهادة بريطانية معترف بها دوليًا)، وتشمل: دبلوم الفيلم والتلفزيون، ودبلوم التصميم الداخلي، ودبلوم هندسة السيارات، ودبلوم الحوسبة – هندسة البرمجيات. كما تقدم برنامجًا محليًا هو دبلوم تكنولوجيا الأجهزة الطبية، وهو برنامج متخصص لتأهيل كوادر فنية في صيانة وتشغيل المعدات الطبية، يلبي احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في الأردن والمنطقة.

يحق التسجيل في برامج الكلية لكل من الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) بنجاح، والطلبة الحاصلين على ناجح كلية. وإذا كنت تطمح إلى مستقبل مهني واضح، وترغب في الحصول على مهارات عملية وشهادة معتمدة خلال فترة قصيرة، فإن كلية التعليم التقني في جامعة عمان الأهلية هي وجهتك المثالية.

** ابدأ مستقبلك اليوم مع كلية التعليم التقني – جامعة عمان الأهلية

برامج دبلوم معتمدة دوليًا من Pearson وبرنامج محلي في تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

تدريب عملي بنسبة 70% وتأهيل مباشر لسوق العمل.

شهادات معترف بها محليًا وعالميًا.