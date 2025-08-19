وفاة شاعر سعودي سقط من جبل في عٌمان

وطنا اليوم:فُجع الوسط الأدبي في السعودية والخليج، يوم الاثنين، بخبر وفاة الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني، إثر سقوطه من إحدى المرتفعات في جبل سمحان بمحافظة ظفار في ينحدر الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني من منطقة القحطة في ، واشتهر بأسلوبه الشعري الذي جمع بين عبق التراث وروح الحداثة، ما جعله يحجز لنفسه مكانة بارزة في المشهد الشعري الخليجي والعربي.

وخلال مسيرته الأدبية، أصدر الراحل أكثر من 15 مجموعة شعرية أثرت المكتبة العربية، كما كان حاضرًا في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية داخل المملكة وخارجها، حيث تميز بحضوره القوي وصوته الشعري المتفرد.

وفي التفاصيل، توفي الشاعر السعودي سعود القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلّق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، حيث انزلق من أعالي جبل سمحان، أحد أشهر المرتفعات الجبلية في المنطقة والمعروف بتضاريسه الوعرة، وهو ما يجعله وجهة لعشّاق المغامرات.

وتعرض الشاعر لإصابات خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.

هذا ما كشفته هيئة الدفاع المدني وسفارة المملكة

إلى ذلك، كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة ظفار في بيان أن فرقها باشرت بسحب الشاعر من الجبل فور سقوطه بمساندة من الأهالي، مؤكدةً أن السائح السعودي انزلق من مرتفع جبلي، وأُصيب بجروح بليغة أدت إلى وفاته.

من جانبها، تابعت سفارة المملكة تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاة القحطاني، وهي تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عُمان لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة.