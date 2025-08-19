بنك القاهرة عمان
عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة ضمن القافلة الأردنية رقم 191

41 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور القافلة رقم 191 إلى قطاع غزة، محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتُعد هذه القافلة التي تضم 85 شاحنة امتداداً للجسر الإغاثي الأردني المستمر منذ بداية الأزمة، في إطار الجهود الوطنية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في القطاع.
وجدد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي التأكيد على وجود عقبات معقدة تعترض الجهود يوميا وتحد من انسيابية وصول المساعدات، مستدركا القول إن ذلك لم ولن يوقف الجهد الأردني الإغاثي.
وأضاف “الأردن بقيادته وجيشه ومؤسساته وشركائه الدوليين مستمر في أداء واجبه الإنساني تجاه أهلنا في غزة، وسيواصل الضغط والعمل حتى يصل الغذاء والدواء إلى مستحقيه”.


