العالم ينتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار الأخير

وطنا اليوم:أثمرت جهود الوساطة شيئا مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح القاهرة والدوحة الأخير لوقف إطلاق النار، في وقت يتواصل فيه القتال والمجاعة في قطاع غزة وكذلك أزمة إسرائيل الداخلية.

وينتظر الجميع اليوم الأخير من حرب إسرائيل على غزة، التي تقترب من إنهاء 700 يوم من القتال، وكانت قد توقفت في مرتين سابقتين إثر مفاوضات الدوحة، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، ويناير/كانون الثاني 2025.

وأبلغت حركة (حماس) الوسطاء المصريين والقطريين الاثنين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة 60 يوما وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين.

وأعلنت الحركة في بيان عبر تلغرام أن “حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها الأحد من الوسيطين المصري والقطري”.

وأكد مسؤول في حركة حماس عبر فيسبوك أن الحركة “سلمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد” مضيفا “ندعو الله أن يطفئ نار هذه الحرب على شعبنا”.

ولم تعلق إسرائيل على موافقة حماس حتى الآن، فيما ينتظر العالم ردها.

وعلى مدى أكثر من 22 شهرا، لم تثمر جهود الوسطاء في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي القاهرة، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان لقناة “القاهرة الإخبارية” أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى “ردت على المقترح من دون أي تحفظات” مؤكدا أن الكرة أصبحت الآن “في ملعب” إسرائيل.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات إن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل الفلسطينية “ضمانات… بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم”.

وأتى المقترح الجديد بعد إقرار المجلس الأمني في إسرائيل خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ووسط تحذيرات دولية من انتشار الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر وبلوغه حافة المجاعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان الاثنين “بحثت مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في خططنا لمدينة غزة وإنجاز مهماتنا” مضيفا “حماس تخضع لضغوط قصوى” من دون إشارة صريحة إلى المفاوضات الجارية.

وكان نتنياهو حذر الأسبوع الماضي من أنه لن يقبل إلا باتفاق “يفرج في إطاره عن كل الرهائن دفعة واحدة وبحسب شروطنا لإنهاء الحرب” في غزة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين على منصة تروث سوشال “الرهائن الباقون سيعودون فقط حين تتم مواجهة حماس وتدميرها… كلما حصل ذلك بشكل مبكر، كلما كانت فرص النجاح أفضل”.

ولا يزال 49 شخصا محتجزين في قطاع غزة بينهم 27 قتيلا بحسب الجيش الإسرائيلي. وكانت حماس اقتادت 251 شخصا إلى قطاع غزة خلال هجومها على إسرائيل وقد أفرج عن غالبيتهم على دفعتين.

وكان مسؤول فلسطيني أفاد في وقت سابق بأن العرض الجديد “يستند إلى مقترح (المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف) الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين”.

وأوضح أنه “اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار”.

وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تشمل “وقف إطلاق نار موقتا لـ 60 يوما يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث (محتجزين متوفين)، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات”.

وشدد على أن وفود الفصائل في القاهرة تسعى “للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وفقا لما طرحه الوسطاء لمنع تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة ومنع تهجير مواطني القطاع”، وأن حركة الجهاد “تتعاطى بإيجابية ومرونة كبيرة مع المبادرة (…) بما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية لشعبنا”.