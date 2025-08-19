أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دول ثالثة

وطنا اليوم:بلغ عدد اللاجئين الذين غادروا الأردن إلى بلدان إعادة التوطين خلال 2025 نحو 1,093 لاجئًا، في حين بلغ عدد من تم تقديم ملفاتهم للنظر في إعادة التوطين 840 لاجئًا، وذلك وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وذكرت مفوضية اللاجئين في تقريرها لشهر تموز أن أكثر من 111 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة التوطين، ما يعادل نحو 14% من إجمالي عدد اللاجئين. إلا أنه لا يمكن النظر في إعادة توطين سوى نحو 1% منهم بسبب محدودية الأماكن المتاحة.

وأظهرت البيانات أن من بين المغادرين 950 لاجئًا من الجنسية السورية، و143 لاجئًا من جنسيات غير سورية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,093 لاجئًا تم نقلهم بنجاح إلى بلدان التوطين. فيما شملت طلبات إعادة التوطين 200 لاجئ سوري، و640 لاجئًا من جنسيات أخرى، ليبلغ إجمالي الطلبات الجديدة 840 طلبًا خلال 2025 حتى الآن.

وصنفت المفوضية حالات التقديم وفقًا للفئات الأشد حاجة، حيث تمثل فئة الحماية القانونية و/أو الجسدية النسبة الأكبر من الحالات المقدمة بواقع 46%، تليها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 30%، إلى جانب الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر بنسبة 6%، وفئة أصحاب الاحتياجات الطبية بنسبة 2%.

ومنذ 2014 وحتى تموز 2025، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين المقدمة من الأردن 119,292 طلبًا، وكان أعلى عدد من الطلبات في 2016، بواقع 32,487 طلبًا، في حين شهد 2020 انخفاضًا ملحوظًا بسبب ظروف جائحة كوفيد-19.

وبلغ عدد اللاجئين الذين غادروا الأردن خلال الفترة نفسها 78,223 لاجئًا، وكان 2016 كذلك الأعلى من حيث عدد المغادرين بواقع 21,499 مغادرة.