لا تمديد.. فترة تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس تنتهي اليوم

وطنا اليوم:تنتهي، الثلاثاء، فترة تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس لخريجي الدورة الصيفية 2025-2026، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، قال إن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس سيكون في تمام الساعة الـ12 من مساء الثلاثاء، فيما سيكون آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في تمام الساعة الـ12 من مساء الأربعاء.

وأضاف الخطيب بأنه “لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم” لعدم وجود أي مبرر لذلك.

ودعا جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه، أو الذين أدخلوا ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (إي فواتيركم)، وبخلاف ذلك لن يسمح لهم بتقديم طلب وسيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

وأشار الخطيب إلى أن الطلبة من حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية (أميركية، بريطانية، بكالوريا دولية…….إلخ) سواءً من خارج المملكة أو من داخلها، إضافةً إلى بعض حملة شهادات الثانوية العامة العربية، والذين لم تصدر حتى تاريخه جزء من نتائجهم ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم فعليهم الالتزام بالمواعيد المحددة أعلاه، وتقديم طلب، وإدخال المعدل المتوقع.

وأضاف أنه “بعد إغلاق عملية تقديم الطلبات ستبقي وحدة تنسيق القبول الموحد رابطاً إلكترونياً يمكنهم من الدخول وتحميل وثيقة المعادلة حيث ستقوم الوحدة بعكس وتدقيق البيانات الصحيحة من واقع شهادة المعادلة على طلباتهم قبل إخضاعهم لعملية المنافسة”