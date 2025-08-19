بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى الأمير الحسين في البقعة

21 ثانية ago
وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى الأمير الحسين في البقعة

وطنا اليوم:قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور صباح اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الحكومي في منطقة البقعة ، حيث وصل إلى المستشفى الساعة الثامنة صباحا .
وأكد البدور خلال الزيارة أن الهدف من هذه الزيارات المفاجئة هو “رؤية الواقع كما هو، وتصويب مواطن الخلل أينما وجدت”، مشدداً على أهمية دعم كوادر وزارة الصحة في مواقعهم، والاستماع مباشرة إلى التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
وتجوّل الوزير في عدد من أقسام المستشفى، والتقى بالعاملين والمراجعين، حيث استمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، ووجه بضرورة معالجة أي قصور قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البدور أن وزارة الصحة ستواصل تنفيذ هذا النوع من الزيارات المفاجئة بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن النهج الذي تتبناه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي يركز على تفعيل العمل الميداني للوزراء، والنزول إلى مواقع الخدمة العامة، والاستماع إلى هموم المواطنين عن قرب والعمل على معالجتها بشكل مباشر وسريع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه: الهوية الثقافية والمعرفة والإعلام – التحدي الخفي (الحلقة الخامسة)

09:24

خدمة العلم ضرورة وطنيه اردنيه

09:23

ترامب: بدأنا الترتيبات لعقد لقاء وجها لوجه بين بوتين وزيلينسكي

09:20

معركة المساعدات الأردنية

09:18

فرض الرسوم على الطرق الخارجية… امن خدمة الوطن إلى خدمة الجبائيه مالذي تريده الحكومه ؟

09:14

خدمة العلم.. محطة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات

09:10

نقابة الذهب تحذر: لا تشتروا المصاغ من واتساب

09:05

إلغاء تأشيرات أكثر من 600 طالب دولي في أميركا بسبب مواقف مؤيدة لفلسطين

07:58

عشيرة المليون تعلن وقوفها خلف الملك وولي عهده

01:53

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العكور والشرع والمجالي والبلوي

20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025