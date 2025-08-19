وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى الأمير الحسين في البقعة

وطنا اليوم:قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور صباح اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الحكومي في منطقة البقعة ، حيث وصل إلى المستشفى الساعة الثامنة صباحا .

وأكد البدور خلال الزيارة أن الهدف من هذه الزيارات المفاجئة هو “رؤية الواقع كما هو، وتصويب مواطن الخلل أينما وجدت”، مشدداً على أهمية دعم كوادر وزارة الصحة في مواقعهم، والاستماع مباشرة إلى التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وتجوّل الوزير في عدد من أقسام المستشفى، والتقى بالعاملين والمراجعين، حيث استمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، ووجه بضرورة معالجة أي قصور قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد البدور أن وزارة الصحة ستواصل تنفيذ هذا النوع من الزيارات المفاجئة بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن النهج الذي تتبناه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي يركز على تفعيل العمل الميداني للوزراء، والنزول إلى مواقع الخدمة العامة، والاستماع إلى هموم المواطنين عن قرب والعمل على معالجتها بشكل مباشر وسريع