ترامب: بدأنا الترتيبات لعقد لقاء وجها لوجه بين بوتين وزيلينسكي

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه بدأ الترتيبات لعقد لقاء وجها لوجه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما كشفت مصادر لـ أكسيوس أنه من المتوقع عقد الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي بنهاية أغسطس.

وأفاد وكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب” أن بوتين أبلغ ترامب باستعداده للقاء زيلينسكي.

ووصف ترامب اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشركاء أوروبيين آخرين بأنه “جيد جدا”، وقال إنه بدأ ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي بعد مكالمة لاحقة أجراها مع بوتين.

وأضاف ترامب أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب “في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان يتم تحديده لاحقا، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”.

وأردف ترامب أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيجرون الترتيبات بين البلدين.

من جهته قال زيلينسكي إن اجتماعه الثنائي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الاثنين كان “جيدا للغاية” و “بناء”، بينما التقى القادة الأوروبيون بالرئيس الأميركي لمناقشة ضمانات أمنية من أجل كييف.

وذكر زيلينسكي خلال اجتماع في البيت الأبيض مع حلفائه الأوروبيين، ومن بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “من المهم للغاية أن تبعث الولايات المتحدة مثل هذه الإشارات القوية وكونها مستعدة لضمانات أمنية”.

وأَضاف زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب “نقاطا شديدة الحساسية” وشدد على أن “الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة” وكذلك أوروبا.

وشدد زيلينسكي على أهمية المسائل الإنسانية مثل “تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا”.

وجاءت تصريحاته بعدما قال ترامب في مستهل الاجتماع “في غضون أسبوع أو اثنين، سنعلم ما إذا كنا سنحل هذه المسألة أم سيتواصل هذا القتال المروع”.

وكان الرئيس الأميركي أشار إلى أن بلاده ستدعم تقديم ضمانات أمنية أوروبية إلى أوكرانيا للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا.

لكن ترامب لم يصل إلى حد الالتزام بإرسال قوات أميركية في إطار هذه الضمانات الأمنية، وقال إنه بدلا من ذلك سيكون هناك وجود أمني “مماثل لحلف شمال الأطلسي (ناتو)”، مشيرا إلى أنه سيجري تسوية جميع هذه التفاصيل في اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي.