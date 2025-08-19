بنك القاهرة عمان
خدمة العلم.. محطة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات

35 ثانية ago
خدمة العلم.. محطة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات

وطنا اليوم:أكد مختصون أمنيون وفي علم الاجتماع أنّ تطبيق خدمة العلم بعدالة على الجميع يعكس توجهاً وطنياً نحو تمكين الشباب الأردني، وصقل شخصياتهم بالانضباط وروح المسؤولية.
وشددوا خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن الخدمة تعد محطة مهمة لبناء جيل أكثر التزاماً ووطنية، قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز قيم التضحية والانتماء.
الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد ضيف الله الدبوبي أكد أن إعادة تفعيل خدمة العلم تأتي ضمن رؤية تهدف لتدريب الشباب على حمل السلاح والدفاع عن الوطن، مع تعزيز المسؤولية الذهنية والانضباط العسكري.
وقال الدبوبي إن الجندية شرف وصقل للحياة المدنية، إذ تحول الشاب من إنسان مدني إلى منضبط عسكري يتعلم حب الوطن، والصداقة، والزمالة، والأخوة تحت مظلة القوات المسلحة.
وأكد الدبوبي أن مدة الخدمة كافية لصقل شخصية الشاب الأردني، وتهيئه للانضمام مستقبلاً إلى القوات المسلحة، بما يسهم في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة أي تهديدات خارجية، مشيرا إلى أن الخدمة ليست مجرد شعار، بل هي تدريب وعمل وانضباط ومسؤولية وطنية.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أوضح أن الخدمة تمنح الشباب مهارات أساسية مثل الالتزام، والجدية، والاعتماد على النفس، واحترام الأنظمة والقوانين، وتوفر فرصة للتعرف على أصدقاء ومعارف من مختلف مناطق المملكة، وتتيح إشغال أوقات فراغهم، خصوصًا فئة العاطلين عن العمل.
وقال الخزاعي إن هذه التجربة تعزز اللحمة الوطنية، وتزيد من ارتباط الشباب بمؤسسات الوطن، وتغرس فيهم قيمة التضحية والدفاع عن الأردن، مبينا أنا ستمنح الشباب فرصة إدراك حجم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما لها من مكانة كبيرة في المجتمع.
خبير السلوكيات والشؤون المجتمعية الدكتور مخلد الحوامدة اعتبر أن إعادة تفعيل خدمة العلم خطوة وطنية استراتيجية، تشكل “مشروعًا لبناء الإنسان”، حيث توفر للشباب مدرسة متكاملة لترسيخ الولاء والانتماء، وتعليمهم التضحية والعمل الجماعي والصبر والاعتماد على النفس.
وأضاف الحوامدة أن الخدمة العسكرية لا تقتصر على البعد الأمني، بل تسهم في بناء شخصية منضبطة قادرة على تحمل المسؤولية، وتنعكس إيجابًا على حياتهم العلمية والعملية، كما تكسبهم مهارات حياتية ومهنية يحتاجها سوق العمل.
وقال: “المجندون سيكونون رديفًا للقوات المسلحة وخط دفاع إضافيًا يعزز مناعة الوطن ويردع كل من يعتقد أن الأردن سهل المنال.”


