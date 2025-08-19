بنك القاهرة عمان
نقابة الذهب تحذر: لا تشتروا المصاغ من واتساب

25 ثانية ago
نقابة الذهب تحذر: لا تشتروا المصاغ من واتساب

وطنا اليوم:أكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن شراء أي مصاغ ذهبي من مواقع إلكترونية ومجموعات “واتس آب” يعرض المشتري للاحتيال.
وأشارت النقابة، في منشور عبر “فيسبوك” مساء يوم الإثنين، إلى ورود الكثير من الشكاوى حول شراء ذهب مستعمل غير مدموغ وغير مطابق للمواصفات وبعضه يحتوي على “خياس”، وفي كثير من الأحيان يختلف الوزن في حالة البيع، راجية الانتباء وتوخي الحيطة والحذر.


