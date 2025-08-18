السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

وطنا اليوم:أعلنت وزارة السياحة والآثار، ومؤسسة التدريب المهني، وشركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل، والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، عن إطلاق مبادرة “التدريب والتوظيف في قطاع السياحة” والإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل بالبرنامج التدريبي لتأهيل (1000) شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.

وجاء الإعلان عن إطلاق المبادرة وبدء التسجيل خلال ورشة عمل، عقدت في عمان، اليوم، بحضور أمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ونائب عميد كلية عمون الجامعية التطبيقية الدكتورة ذهب البراري، والمدير التنفيذي لشركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل الدكتور زيد عريضة، إلى جانب مديري مديريات السياحة ومراكز التدريب المهني في المحافظات.

وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، أن البرنامج يأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية في تطوير الموارد البشرية، ودعم الشباب الأردني بفرص نوعية للتدريب والتأهيل في قطاع السياحة الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة.

وقال ” إن هذا البرنامج يشكل استثماراً في الإنسان الأردني، ويهدف إلى تزويد شبابنا بالمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل محلياً وإقليمياً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة”.

وأضاف أمين عام الوزارة ” أن قطاع السياحة يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وإطلاق هذا البرنامج التدريبي يشكل خطوة عملية لتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على تقديم خدمات سياحية بمستويات عالية من الجودة والتميز، بما يعكس صورة الأردن المشرقة أمام العالم”.

بدوره، أوضح مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس رأفت الصوافين، أن التدريب والتأهيل المهني يمثلان ركيزة أساسية للنهوض بقطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يشكل خطوة عملية في ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي – المرحلة القادمة 2026-2029، من خلال تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل محلياً وإقليمياً، ما ينعكس إيجاباً على الحد من معدلات البطالة وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية متميزة.

وأضاف الصوافين أن مؤسسة التدريب المهني تعمل جاهدة على إيجاد بيئة جاذبة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويُلبي احتياجات سوق العمل،

لا فتا ان التخصصات المهني في قطاع السياحة والفندقة من اكثر القطاعات طلبا للعمالة الماهرة والمؤهلة من شبابنا وشاباتنا الأردنيين سواء لسوق العمل المحلي أو الإقليمي او الدولي

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل الدكتور زيد عريضة بأن الصندوق سيتولى توفير التمويل اللازم لتغطية كلف التدريب في المرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب تقديم بدل مواصلات شهري للمتدربين طوال فترة التدريب، والمشاركة في اختيار وتحديد المستفيدين وفق معايير الصندوق، إضافة إلى متابعة الخريجين في مواقع العمل بعد انتهاء فترة التدريب لضمان استدامة الفائدة.

وشدد المدير التنفيذي على أهمية توطين الوظائف في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن التوجه نحو التعليم المهني والتقني يحظى بدعم ملكي مباشر، ويأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز فرص التشغيل والإنتاجية بين الشباب. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الأطراف، سيتم إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الوطنية انطلاقاً من الدور المحوري لقطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الوطني، وبهدف دعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في مجال خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

من جهتها، بينت نائب عميد كلية عمون الجامعية التطبيقية الدكتورة ذهب البراري، أن الكلية تتولى دوراً محورياً بصفتها الجهة الأكاديمية المتخصصة في مجال التعليم الفندقي والسياحي، حيث ستشرف على تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية في مختلف مراحلها، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لضمان سير العمل وفق المخطط المعتمد.

وأوضحت البراري أن مهام الكلية تشمل تصميم وتقديم برامج تدريبية فنية ومهنية متخصصة تتماشى مع احتياجات القطاع، وتنفيذ المرحلة الأولى من التدريب في مرافق الكلية أو في المواقع التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة التدريب الميداني في بيئة العمل خلال المرحلة الثانية لضمان استمراريته وفعاليته.

وأضافت أن الكلية ستعمل كذلك على تعزيز فرص توظيف الخريجين بالتعاون مع مؤسسات القطاع السياحي، وقياس أداء المتدربين وتوثيق تقدمهم، إضافة إلى تقديم تقارير دورية عن سير العملية التدريبية. كما ستوفر الكلية المادة العلمية المعتمدة لكل برنامج تدريبي، وتضمن التزام المحتوى بالمستوى العلمي والتقني المطلوب وفق تعليمات الاعتماد الصادرة عن الجهات المختصة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل المحلي والإقليمي عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجالات الضيافة والسياحة، إضافة إلى دعم تشغيلهم في منشآت القطاع السياحي، وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار.

وقالت الوزارة في بيانها إن البرنامج يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على خلق فرص عمل جديدة، مشيرةً إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الباحثين عن عمل والراغبين في تأسيس مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة.

ويطرح البرنامج حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة تشمل: مساعد طاهٍ، مساعد حلواني، صانع معجنات وفطائر، الاستقبال والدوائر الأمامية، مساعد مضيف مطعم/باريستا، ومجهز غرف فندقية/مشغل آلة غسيل وبياضات، تتراوح مدتها بين 300 إلى 600 ساعة تدريبية.

ويمر المتدربون بثلاث مراحل رئيسية: التدريب النظري والعملي في مراكز التدريب، ثم التدريب الميداني في منشآت سياحية، وصولاً إلى العمل تحت التجربة تمهيداً للاندماج في سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يوفر شهادات مهنية معتمدة من وزارة العمل إضافة إلى بدل مواصلات، لافتةً إلى أن الرسوم التدريبية سيتم تغطيتها عبر دعم مالي يتم سداده على دفعات ميسّرة عند الحصول على وظيفة. وتبلغ كلفة الدورات 700 دينار للدورات (300 ساعة) و1310 دنانير للدورات (600 ساعة).

ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم أردني الجنسية، ويتراوح عمره بين (18 – 30) عاماً، مع الالتزام بتوقيع اتفاقية التسديد من الدخل بعد التشغيل، كما يوفر البرنامج مجموعة من الحوافز والتسهيلات، من بينها بدل مواصلات شهري، وشهادة مزاولة مهنة معتمدة من وزارة العمل، فضلاً عن الدعم المالي للبرنامج.

وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل، الأولى مرحلة التدريب في مراكز التدريب المعتمدة (3-6 أشهر) يتم خلالها تنفيذ التدريب داخل مرافق كلية عمون الجامعية التطبيقية، أو بمرافق مراكز مؤسسة التدريب المهني المعتمدة وبإشراف من كلية عمون، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة لفرصة العمل المستهدفة في القطاع السياحي.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب في بيئة العمل (3 أشهر)، حيث سيتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال مؤسسة التدريب المهني والشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار، كما تتولى الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم الأداء في مواقع التدريب.

وفي مرحلة العمل تحت التجربة (3 أشهر)، ينتقل المتدرب للعمل الفعلي في منشآت ومؤسسات القطاع السياحي الشريكة، حيث تُعد هذه المرحلة مدخلًا للتوظيف الدائم، ويُقيم خلالها أداء المتدرب من قبل الجهة المشغّلة.

وشددت الوزارة على أن المقاعد محدودة، داعية الشباب إلى المسارعة في التسجيل من خلال الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFqGonAh8whG4A_EAEY2q9w0OqQVpCQCrrZ4eQqAojQBNB0A/viewform?pli=1 والاستفادة من هذه المبادرة الوطنية التي تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للعمل في قطاع يعد من الأكثر نمواً وطلباً للأيدي العاملة في الأردن والمنطقة.